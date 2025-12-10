Uçak seyir halindeki otomobilin üzerine düştü

ABD’nin Florida eyaletinde pazartesi günü yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü. Yoğun trafikte ilerleyen bir otomobil, karada başka bir araçla değil, acil iniş yapmak zorunda kalan küçük bir uçakla çarpıştı.

Florida Karayolu Devriyesi’nin açıklamasına göre, güç kaybı yaşayan küçük uçak, Brevard County sınırlarındaki I-95 otoyoluna zorunlu iniş yapmaya çalıştı.

Polis, uçağın her iki motorunda da güç kaybı yaşandığını bildirdi.

Kontrolden çıkan uçak, zorunlu iniş sırasında otoyolda seyir halinde bulunan bir Toyota Camrynin üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle hem uçakta hem de otomobilde hasar meydana geldi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü ile uçakta bulunan iki kişilik mürettebat kurtarıldı. Otomobil sürücüsünün hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, uçaktaki iki kişinin ise yaralanmadan kurtulduğu açıklandı.