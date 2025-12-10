Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan korkutan uyarı... O bölgeyi işaret etti!

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da, Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen ve paniğe yol açan 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

"BASİT BİR KIRILMA GÖRÜLMÜYOR"

Depremin çözümlemelerinde basit bir kırılmanın görülmediğini, hareketliliğin Antalya Körfezi’nin altındaki derin yapılarla ilişkili olduğunu belirten Üşümezsoy; sarsıntının, iki büyük kabuğun karşılaşma hattında gerçekleştiğini vurguladı.

Prof. Dr. Üşümezsoy, depremin kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu ve derinliği 100 kilometreleri bulan bir yapıya işaret ettiğini ifade ederek, “Bu deprem, Akdeniz kabuğunun Anadolu kabuğunun altına daldığı yitim zonu kuşağında meydana geldi” dedi.

TERS FAY YAPILARINI İŞARE ETTİ!

Şener Üşümezsoy ayrıca; bölgedeki tektonik harita üzerinde ters fay yapılarını da göstererek, Antalya çevresindeki hareketliliğin Akdeniz’deki daha geniş bir tektonik sistemle bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

Geçen ay Kıbrıs’ın güneyinden batı kenara uzanan hattın kırıldığını anımsatan Prof. Dr. Üşümezsoy, bu hattın Girit ve Rodos’la ilişkili bir zon oluşturduğunu söyledi.

"BÖLGEDEKİ DEPREMSELL İK KARMAŞIK BİR HESAPLAŞMANIN SONUCU"

Üşümezsoy "Antalya körfezi ve çevresindeki depremsellik, Akdeniz ve Anadolu plakalarının bu karmaşık ve derin 'hesaplaşmasının' bir sonucu olarak ortaya çıkıyor" dedi.