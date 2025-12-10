Cumhuriyet Gazetesi Logo
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan korkutan uyarı... O bölgeyi işaret etti!

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan korkutan uyarı... O bölgeyi işaret etti!

10.12.2025 12:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan korkutan uyarı... O bölgeyi işaret etti!

Antalya’nın Serik ilçesinde kaydedilen 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirme bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgedeki ters fay hareketlerine dikkat çekti.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da, Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen ve paniğe yol açan 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

"BASİT BİR KIRILMA GÖRÜLMÜYOR"

Depremin çözümlemelerinde basit bir kırılmanın görülmediğini, hareketliliğin Antalya Körfezi’nin altındaki derin yapılarla ilişkili olduğunu belirten Üşümezsoy; sarsıntının, iki büyük kabuğun karşılaşma hattında gerçekleştiğini vurguladı.

Prof. Dr. Üşümezsoy, depremin kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu ve derinliği 100 kilometreleri bulan bir yapıya işaret ettiğini ifade ederek, “Bu deprem, Akdeniz kabuğunun Anadolu kabuğunun altına daldığı yitim zonu kuşağında meydana geldi” dedi.

TERS FAY YAPILARINI İŞARE ETTİ!

Şener Üşümezsoy ayrıca; bölgedeki tektonik harita üzerinde ters fay yapılarını da göstererek, Antalya çevresindeki hareketliliğin Akdeniz’deki daha geniş bir tektonik sistemle bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

Geçen ay Kıbrıs’ın güneyinden batı kenara uzanan hattın kırıldığını anımsatan Prof. Dr. Üşümezsoy, bu hattın Girit ve Rodos’la ilişkili bir zon oluşturduğunu söyledi.

"BÖLGEDEKİ DEPREMSELLİK KARMAŞIK BİR HESAPLAŞMANIN SONUCU"

Üşümezsoy "Antalya körfezi ve çevresindeki depremsellik, Akdeniz ve Anadolu plakalarının bu karmaşık ve derin 'hesaplaşmasının' bir sonucu olarak ortaya çıkıyor" dedi.

İlgili Konular: #deprem #Antalya #fay hattı #Şener Üşümezsoy

İlgili Haberler

Antalya’daki depremler korkuttu
Antalya’daki depremler korkuttu Yüksek katlarda daha çok hissedilen deprem nedeniyle birçok yurttaş evlerinden dışarı çıktı. İkinci deprem Kaş ilçesi açıklarında saat 04.50’de 1.8 olarak ölçüldü.
Tunceli'den fay hattı geçiyor mu? Tunceli'nin deprem riski taşıyan ilçeleri hangileri?
Tunceli'den fay hattı geçiyor mu? Tunceli'nin deprem riski taşıyan ilçeleri hangileri? Tunceli’nin Pülümür ilçesinde saat 15.34’te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Peki, Tunceli'den fay hattı geçiyor mu? Tunceli'nin deprem riski taşıyan ilçeleri hangileri?
Naci Görür'den kritik 'Tunceli' açıklaması: 'Depremin yeri tehlikeli'
Naci Görür'den kritik 'Tunceli' açıklaması: 'Depremin yeri tehlikeli' Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli'deki depreme ilişkin kritik uyarı yaptı. Görür, "Burada deprem bekliyoruz. Burayı tetikleme olasılığı var. Geçmiş olsun" dedi.