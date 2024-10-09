Uçakta cinsel içerikli film rezaleti: Havayolu şirketine tepkiler çığ gibi büyüdü!

Yayınlanma: 09.10.2024 - 12:40

Güncelleme: 09.10.2024 - 12:40

“Uygunsuz” gösterim, uçağın uçak içi eğlence sisteminin kalkıştan önce çalışmamasının ardından Sidney'den Tokyo'ya giden bir Qantas uçuşunda gerçekleşti.

Personelin arızayı giderememesi üzerine uçak bir saatten fazla gecikmenin ardından havalandı ve mürettebat, herkese aynı filmi göstermeye karar verdi.

Ancak dokuz buçuk saatlik uçuşta bazı yolcuları dehşete düşüren cinsel içerikli drama Daddio filmi daha sonra oynamaya başladı.

Daha da kötüsü, yolcular kendi ekranlarını kapatamadıkları, duraklatamadıkları ve hatta karartamadıkları için fiilen izlemek zorunda kaldıklarını bildirdiler.

Uçakta bulunanlardan bir yolcu, Reddit adlı internet sitesine şunları yazdı:

“Oynattıkları film son derece uygunsuzdu. Grafik çıplaklık ve kulaklıklara ihtiyaç duymadan ekrandaki metinleri tam anlamıyla okuyabileceğiniz türden çok sayıda cinsel içerikli mesajlaşma içeriyordu. Daha çocuk dostu bir filme geçmeleri neredeyse bir saat sürdü, ancak bu herkes için, özellikle de aileler ve çocuklar için çok rahatsız ediciydi. Bu büyük bir havayolu şirketi için nasıl kabul edilebilir?”

Avustralya merkezli havayolu şirketi Qantas, yaşanan olayın ardından yolculardan özür diledi.

Açıklamada, “Film, açıkça tüm uçuş boyunca oynamaya uygun değildi ve bu deneyim için müşterilerimizden içtenlikle özür dileriz. Uçuşun geri kalanı için tüm ekranlar aile dostu bir filmle değiştirildi; bu, bireysel film seçiminin mümkün olmadığı nadir durumlar için standart uygulamamızdır. Filmin nasıl seçildiğini gözden geçiriyoruz” ifadeleri yer aldı.