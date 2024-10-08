Özel uçakla İstanbul'dan ayrılmıştı: Mauro Icardi'nin sözleşmesindeki özel madde iddiası!

Yayınlanma: 08.10.2024 - 09:33

Güncelleme: 08.10.2024 - 09:33

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşmesinde özel bir madde olduğu ileri sürüldü.

Galatasaray'da Alanyaspor maçında etkisiz kalan Mauro Icardi, 90 dakikanın ardından stadı ilk terk eden isimdi.

Maç sonrasında taraftarlar, Galatasaraylı oyuncuları çağırdı. Tüm takım, çocukları ile birlikte tribünlere giderken bir isim eksikti. Bu anları yedek kulübesinden izleyen Arjantinli futbolcu, oyundan çıkarken sergilediği sinirli tavrını da devam ettirdi. Sonrasında soyunma odasından sivil kıyafetleriyle çıkıp doğruca havalimanının yolunu tutan Icardi, yaptığı paylaşımla tatile çıktığını gösterdi.

SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE

Bu sezon sarı-kırmızılı formasıyla en tutuk başlangıcını yapan Mauro Icardi, 10 maçta sadece 3 gol atabildi. Osimhen'in dönüşünün ardından 31 yaşındaki forvetin kulübeye çekilmesi bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre, bir ay içinde üçüncü kez İstanbul dışına çıkan Arjantinli forvetin sözleşmesinde özel uçak kullanmasıyla ilgili madde olduğu ortaya çıktı.

ARJANTİN'E GİTTİ

Sezon içinde 8 kez özel uçakla seyahat etme imkanı olan Icardi için sarı-kırmızılı kulübün kasasından sezonluk 500 bin dolara yakın ulaşım parası çıkıyor. Garanti ücreti 6 milyon Euro olan yıldız oyuncuya sponsorlar ve başkan Dursun Özbek'in desteğiyle 4 milyon Euro daha ödeniyor. Galatasaray'da net 10 milyon Euro kazanan Icardi'nin sözleşmesinde özel uçak dışında ev kirası ve çocukların okulu gibi masrafları içeren bonuslar yer alıyor.

Memleketi Arjantin'e giden tecrübeli oyuncunun burada ailesi ile birlikte tatil yaparak sonrasında doğrudan İstanbul'a dönerek antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.