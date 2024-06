Dünyanın en mutlu şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 şehir listede!

Yayınlanma: 24.06.2024 - 10:20

Güncelleme: 24.06.2024 - 10:20

Dünyanın en mutlu şehirleri listesi yayımlandı. Listede Türkiye'den İstanbul, İzmir ve Antalya yer aldı.

Her yıl İngiltere merkezli Yaşam Kalitesi Enstitüsü tarafından hazırlanan 2024 Mutlu Şehir Endeksi'nde zirvede Danimarka'nın ikinci büyük şehri Aarhus yer aldı.

AARHUS ZİRVEDE

Aarhus, The Sun için seyahat yazarı tarafından "şirin taş sokakları, kıvrımlı su yolları ve samimi bağımsız dükkanları" ile tanıtıldı ve şehir, hem rahat hem de canlı olarak nitelendirildi.

The Institute for Quality of Life tarafından oluşturulan endekste, şehirleri çevre, sosyal hareketlilik ve yerel ekonomi gibi konularda yerel yönetimlerin stratejik politika belirleme çabalarına göre puanlıyor.

ALTIN KATEGORİSİ

Küresel çapta seçilen şehirler arasında yaklaşık 40 tanesi Altın statü ile ödüllendirildi ve bu şehirler daha kapsamlı bir denetime tabi tutuldu. Aarhus, Kopenhag'ı geride bırakarak zirveye yerleşti.

İlk 5'te Zürih, Berlin, Göteborg ve Amsterdam yer alırken, Helsinki, Bristol, Cenevre ve Münih de ilk 10'da kendine yer buldu.

TÜRKİYE'DEN 3 ŞEHİR LİSTEDE

Listeye Türkiye'den 3 şehir girdi. 197. sırada bulunan İstanbul, 1289 puan aldı.

222. sırada yer alan İzmir, 1247 puanla listede yer aldı. Antalya ise 246. sırada, 1199 puanla listeye girdi.