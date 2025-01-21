'Ücretsiz yemek' kampanyası, gıda zehirlenmesine yol açtı

Yayınlanma: 21.01.2025 - 11:44

Güncelleme: 21.01.2025 - 11:44

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun bu ay uygulamaya koyduğu milyarlarca dolarlık politika, seçim kampanyasının merkezinde yer alıyordu ve 2029 yılına kadar 280 milyonluk ülke nüfusundan 82,9 milyon çocuk ve hamile kadına ulaşma vaadinde bulunuyordu.

Subianto, programın yaşam kalitesini artıracağını ve ekonomik büyümeyi hızlandıracağını söyledi.

Ancak mali zorluklar ve gerekli lojistik çabalar bir yana, hükümet son günlerde Orta Java'daki bir okuldan 40 öğrencinin yemek yedikten sonra kusması ve mide bulantısı hissetmesi nedeniyle başka bir sorunla karşı karşıya.

Endonezya başkanlık sözcüsü Hasan Nasbi, “Bir olay yaşandı. Marine edilmiş tavuk yiyen 40 çocuk mide bulantısı ve kusma yaşamıştır” dedi.

Etkilenen öğrencilerin tedavi edildiğini ve durumlarının düzeldiğini söyleyen Nasbi, gıdaların derhal geri çekildiğini ve bu “istenmeyen olayın” ileride gıda güvenliğini sağlamak için “çok önemli bir değerlendirme” olarak kullanılacağını söyledi.

Endonezya medyasında yer alan haberlerde, Orta Cava'daki okulda yaşanan gıda zehirlenmesinin münferit bir olay olmadığı belirtilerek, Kuzey Kalimantan'daki Nunukan'da da onlarca öğrencinin devlet tarafından sağlanan ücretsiz yemekleri yedikten sonra hastalandığı iddia edildi.

Bodurluk ve yetersiz beslenmeyi azaltmayı amaçlayan programın beş yıllık maliyetinin 45 milyar dolar olması öngörülürken, yıl sonuna kadar nüfusun dörtte birinden fazlasına ulaşacak şekilde genişletilmesi için 6.11 milyar dolara daha ihtiyaç duyulacağı bildiriliyor.

Bu ay ülke çapında, bazıları askeri üsler tarafından işletilenler de dahil olmak üzere, üçüncü taraf yemek hizmetleri tarafından işletilen en az 190 mutfak açıldı.