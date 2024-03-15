Uçuşları geçen yıl durdurmuştu: Yeniden havalandırdı

Japonya'daki ABD kuvvetleri, Kasım 2023'te düşmesi sonrası yerde tutulan "CV-22 Osprey" tip askeri nakliye uçağını Okinawa'da yeniden havalandırdı.

AA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 08:56
Uçuşları geçen yıl durdurmuştu: Yeniden havalandırdı
Abone Ol google-news

Japonya Savunma Bakanlığı, ABD'nin, "CV-22 Osprey" tip askeri nakliye uçaklarını, bakım ve eğitim sonrası ülke içinde "safhalar halinde" havalandıracağını açıkladı.

Merkezi hükümet yetkilileri, Osprey tipi askeri uçakların ülke genelinde farklı eyaletlerde yeniden kullanılacağına yönelik yerel idarelere bilgilendirme gönderildiğini bildirdi.

Devlet televizyonu NHK'nin aktardığı görüntülere göre, ABD kuvvetleri, Kasım 2023'te düşmesiyle hangara çekilen "CV-22 Osprey" tip uçaklarını yeniden havalandırdı.

NHK'nin görüntülerine, Okinawa'nın Ginowan bölgesindeki ABD'ye ait MCAS Futenma Hava Üssü'nden "CV-22 Osprey" uçaklarının kalkış yaptığı yansıdı.

Kasım 2023 sonunda, Tokyo'nun batısında Yokota Hava Üssü'ndeki ABD Hava Kuvvetlerine ait "CV-22 Osprey" uçağı, rutin bir tatbikat esnasında düşmüştü.

Ülkenin güneybatısındaki Yakuşima Adası açıklarında düşen "CV-22 Osprey" uçağında bulunan ABD'li mürettebattan 8 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Hava Kuvvetleri'nin Aralık 2023 başında yaptığı açıklamada, Japonya'da konuşlu yüzlerce CV-22 Osprey tipi uçağın yere indirildiği duyurulmuştu.

Japonya Savunma Bakanlığına göre, kaza nedeni belirlenmesine rağmen, ABD iç hukukundaki kısıtlamalar nedeniyle, kazaya ilişkin rapor kamuoyuna duyurulmadı.

Helikopter gibi iniş ve kalkış yapabilen, havada, uçak benzeri şekilde ilerleyebilen Osprey araçlarının, denizaşırı ve Japonya içinde kaza sicili bulunuyor.


ABD haberleri japonya haberleri

İlgili Haberler

ABD'li general uyardı: Son derece karmaşık bir stratejik durumla karşı karşıya

ABD'li general uyardı: Son derece karmaşık bir stratejik durumla karşı karşıya
ABD'deki sinagog, tepkiler üzerine Filistinlilere ait gayrimenkul satış toplantısını iptal etti

ABD'deki sinagog, tepkiler üzerine Filistinlilere ait gayrimenkul satış toplantısını iptal etti
ABD Senatosu'dan 'Netanyahu' tepkisi: Kendi siyasi kurtuluşunu İsrail'in çıkarlarının önüne koyarak yolunu kaybetti

ABD Senatosu'dan 'Netanyahu' tepkisi: Kendi siyasi kurtuluşunu İsrail'in çıkarlarının önüne koyarak yolunu kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Murat Kurum'dan canlı yayında bir gaf daha: 'Aynı oyunları, aynı tiyatroları oynamaya devam ediyoruz'

Murat Kurum'dan canlı yayında bir gaf daha: 'Aynı oyunları, aynı tiyatroları oynamaya devam ediyoruz'
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 16 Mart 2024 Cumartesi 6. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 16 Mart 2024 Cumartesi 6. gün iftar menüsü
Son Dakika... CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili yeni gelişme: 3 kişi ifadeye çağrıldı

Son Dakika... CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili yeni gelişme: 3 kişi ifadeye çağrıldı
Nuri Bilge Ceylan’ın Kuru Otlar Üstüne Filminde telif ihlali

Nuri Bilge Ceylan’ın Kuru Otlar Üstüne Filminde telif ihlali
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan haritalı açıklama: 'Türkiye'nin varlığı...'

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan haritalı açıklama: 'Türkiye'nin varlığı...'
İzmir’de Pitbull Şila’nın katili için yeni karar: 4 Yıl hapis Cezası!

İzmir’de Pitbull Şila’nın katili için yeni karar: 4 Yıl hapis Cezası!
Bakanlığın iftarında AKP propagandası: Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok da vardı!

Bakanlığın iftarında AKP propagandası: Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok da vardı!
Bakan Uraloğlu: Turistik Doğu Ekspresi’nde 11 bin 611 yolcu seyahat etti

Bakan Uraloğlu: Turistik Doğu Ekspresi’nde 11 bin 611 yolcu seyahat etti