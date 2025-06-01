Uçuşta kayıplara karıştı, tuvaletten çıplak çıktı: Kabin memuru açığa alındı

İngiltere'nin ulusal havayolu şirketi British Airways’te (BA) görevli bir kabin memuru, New York’tan Londra Heathrow’a yapılan bir transatlantik uçuşta skandal bir olaya karıştı.

Uçuş sırasında ortadan kaybolan görevli, daha sonra uçağın “Club World” (Business Class) bölümündeki tuvalette tamamen çıplak halde bulundu.

Görgü tanıklarına göre kabin memurunun uçuş sırasında uyuşturucu madde aldığı düşünülüyor. İsmi açıklanmayan çalışanın, öğle yemeği servisi sırasında ortadan kaybolduğu ve uzun süre bulunamadığı belirtildi.

"BU İŞ İNSANI DELİRTİR AMA BU BAMBAŞKA"

Olay sırasında görev yapan bir BA personeli, İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, “Bu işi yapmanın zamanla insanda bazı etkileri olabilir ama kimse 37 bin fit yükseklikte bir tuvalette kendi başına disko yapmayı beklemez” dedi.

İngiltere'ye inişin ardından Heathrow Havalimanı’nda polis ekipleri hazır bulundu. Bahsi geçen çalışan, tekerlekli sandalye ile uçaktan indirildi. Olay anında uçakta bulunan yüzlerce yolcu, memurun uçaktan çıkarılışına tanık oldu.

British Airways yetkilileri, olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğünü ve çalışanın geçici olarak görevden alındığını duyurdu.

Olay nedeniyle diğer kabin görevlilerinin tüm uçuş boyunca mola vermeden çalışmak zorunda kaldığı öğrenildi.