Bulgaristan üç yılda 7. kez sandığa gitti: Ufukta istikrar yok
Avrupa’da “erken seçim rekoru” kıran Bulgaristan’da önceki gün seçmenler son üç yılda yedinci kez sandık başına gitti. Sandığa katılım oranı yüzde 38 oldu. Yüzde 4 seçim barajının uygulandığı ülkede 240 sandalyeli meclise toplam dokuz parti ve ittifak girebildi. Ülkenin eski başbakanı Boyko Borisov’un merkez sağ Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi, yüzde 26.4 ile yarışı birinci sırada bitirdi.
Sandığa giden yaklaşık 83 bin seçmenin ise “Kimseyi desteklemiyorum” şıkkını işaretlemesi dikkat çekti.
İKİ TÜRK PARTİSİ MECLİSTE
9 Haziran seçimlerinde Türk azınlığı temsil eden Hak ve Özgürlükler Hareketi (DPS), yüzde 16.5 oy alarak parlamentoda 47 sandalye ile dördüncü büyük grup olmuştu. Ancak parti, seçimin hemen ardından Delyan Peevski’nin başında bulunduğu “Hak ve Özgürlükler Hareketi-Yeni Bir Başlangıç” ve Ahmet Doğan’ın liderliğinde, Cevdet Çakırov’un genel başkanlığında “Hak ve Özgürlükler İttifakı” (APS) adları altında ikiye bölündü. Her iki parti de geçen pazar günü yapılan seçimlere katıldı. Peevski’nin partisi yüzde 11.4, Doğan’ın partisi ise 7.5 oranında oy alarak meclise girdi. Oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 250 bin çifte vatandaşın yaşadığı Türkiye’de de Bulgaristan seçimleri yakından takip edildi. Bulgar göçmenlerin yoğun olduğu bazı il ve ilçelerde belediye başkanları ve milletvekilleri de sürece dahil olarak sosyal medya hesaplarından halka sandığa gitme çağrısı yaparak APS’ye oy istedi. İlk sonuçlara göre Türkiye’deki oyların yüzde 64’ünü Doğan’ın partisi aldı.
Bugünkü tabloda en az üç partinin koalisyonuyla hükümet kurulabileceği öngörülürken ilk sonuçlar işbirliğinin yine zor olduğuna işaret ediyor.
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