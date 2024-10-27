İstanbul'da Bulgaristan seçimleri için sandık kuruldu
Bulgaristan’da hükümetin bir türlü kurulamaması nedeniyle 2 yılda 7 kez seçime gidildi. Çifte vatandaşlık hakkı bulunan ve Avcılar'da yaşayan Bulgar vatandaşlar için 2 okulda seçim sandığı kuruldu.
Siyasi istikrarsızlığın devam ettiği Bulgaristan'da, 2 yılda 7'inci kez seçim kararı alındı.
Seçim nedeniyle Türkiye'de yaşayan Bulgar vatandaşların oy kullanması için Avcılar'da 2 okulda seçim sandığı kuruldu.
AKŞAM 20.00'DE SONA ERECEK
Saat 07.00’de başlayan oy verme işleri saat 20.00’de sona erecek.
Etiketler: #Bulgaristan #Seçim
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