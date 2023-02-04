Japonya Başbakanı Kişida, yardımcısını LGBT bireyler hakkındaki sözlerinin ardından kovdu

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 14:18

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 16:39

Japonya Başbakanı yardımcısı Masayoshi Arai'nin, LGBT bireyler hakkındaki sözlerinin tepki çekmesinin ardından Başbakan Kişida Fumio harekete geçti.

Kişida Fumio, yardımcısı Masayoshi Arai'nin LGBT bireyler hakkındaki sözlerinin ardından görevden alınmasına karar verdiğini açıkladı.

Kişida, "Konuyu çok ciddiye alıyorum, bu nedenle Arai'yi görevden almaya karar verdim. Onun atanmasından dolayı kendimi sorumlu hissetmem doğal" ifadelerini kullandı.

Arai'nin sözlerine değinen Kişida, "Bunlar, çeşitliliğe saygı ve kapsayıcı bir toplumun gerçekleştirilmesine dayanan kabine politikalarıyla tamamen tutarsız, kabul edilemez sözlerdir" dedi.

ARAİ NE DEMİŞTİ?

Arai, gazetecilerle yaptığı açıklamada LGBT bireyler ile "yan yana yaşamak istemediğini" ve "onları görmekten bile iğreneceğini" söyledi.

Arai, Japonya'nın eşcinsel evliliğe izin vermesi durumunda bunun, "toplumu olduğu gibi değiştireceğini" savundu.

Arai, LGBT bireylerine yönelik sözlerinden dolayı özür dileyerek, bunun "kişisel bir görüş" olduğunu ve "Başbakan'ın bu şekilde düşünmediğini" aktardı.

Arai'nin yerine Başbakanlık ofisinin ekonomi, ticaret ve sanayi bölümü başkanı Yoshinori Ito atanacak.