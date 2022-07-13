Uganda'da 46 kişi açlıktan hayatını kaybetti
Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da, aylarca süren kuraklığın yol açtığı açlıktan 46 kişi yaşamını yitirdi.
Karamoja Milletvekili Faith Nakut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgede aylarca süren kuraklık nedeniyle insanların hayatta kalmak için ot yediğini belirtti.
Bölge insanlarının, yiyecekleri olmadığı için açlıktan hayatını kaybettiğini altını çizen Nakut, "Karamoja alt bölgesini kasıp kavuran kıtlık nedeniyle 8 Temmuz'a kadar 46 kişi açlıktan öldü, 2 bin 181 hane de ölmeyi bekliyor." dedi.
Nakut, yetkililerin, hükümetin bu duruma yanıt vermesini beklerken en çok etkilenen hanelere yiyecek almak için de maaşlarını kullandığını söyledi.
Nakut, son olarak, dünyaya ölü sayısı artmadan yardım çağrısında bulundu.
Video Haberler
- Amasra'da plajda 'şemsiye' açacak yer kalmadı
- Bayram günü feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü
- Bayramda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler
- Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
- Hatırlatma dozları başladı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- İstanbul'da korkunç olay! Elinde bomba gibi patladı
- Sahte dolarla alışveriş yaptı, para üstü alıp kaçtı
- 'Çeyrek altın' kavgasının tarafları yeniden karşılaştı
- Takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- İş insanı Ünal Pala ve eşinin ölüm nedeni belli oldu
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- AKP'li Yerlikaya, İmamoğlu'nu hedef aldı
- Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'yi hedef aldı
- 'AKP öncesi ve sonrası Türkiye' diyerek paylaştı
- 'Her dosyanın bir ucu iktidara değer!'
- James Webb’den yeni renkli fotoğraflar
- Çiftçiden 'Gidiyoruz' çıkışı
- Araç sahipleri dikkat! Son tarih belli oldu