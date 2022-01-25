Uğur Şahin açıkladı: Omicron'a karşı özel aşı için denemeler başladı
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Omicron varyantı için özel aşı denemelere başladı.
BioNTech/Pfizer'dan yapılan açıklamada, 18 ila 55 yaş arasındaki sağlıklı yetişkinlerde Omicron özel aşı adayının "güvenliğini, tolere edilebilirliğini ve immünojenisitesini" değerlendirmek için klinik çalışmanın bugün başladığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19 aşılarının, Omicron varyantının neden olduğu ciddi hastalıklara karşı güçlü koruma sağlamaya devam ettiğini belirterek, "Bu çalışma, daha önceki Covid-19 varyantlarda olduğu gibi Omicron varyantına karşı ancak daha uzun koruma süresiyle benzer bir koruma düzeyi sağlayan varyant tabanlı bir aşı geliştirmeye yönelik bilime dayalı yaklaşımımızın bir parçası" ifadesini kullandı.
Dünya'da yer alan habere göre, açıklamada, şirketlerin daha önce 2022'de 4 milyar doz Covid-19 aşısı üretmeyi planladığı hatırlatılarak, Omicron varyantına yönelik bir aşıya ihtiyaç duyulması halinde bunun değişmesinin beklenmediği kaydedildi.
Klinik çalışmaya, 1.420 kişilik test grubunun katılacağı bildirildi.
Video Haberler
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- 'Satır'lı saldırgan yakalandı
- Erdoğan, Bedros Şirinoğlu'yla görüştü
- Mumyalanmış deniz canlıları İzmir'de sergileniyor
- Masumlar Apartmanı’nda 'Şükrü Özyıldız' sürprizi
- Stadyum girişinde izdiham: 8 ölü, 50 yaralı
- Kar yağarken neden gök gürler?
- İBB kar bilançosunu açıkladı
- Somali'de 1 milyondan fazla kişiyi göçe zorlanabilir
- IMF, küresel büyüme tahminini açıkladı
- Elon Musk'ın uyduları hakkında uyarı