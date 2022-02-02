Uğur Şahin iddiaları doğruladı: Resmi aşı başvurusu yapıldı

02 Şubat 2022 Çarşamba, 09:30

Pfizer ve BioNTech, ABD’de Covid-19 aşısının 6 aylık ve 4 yaşındakilere yapılması için resmi başvuru sürecini başlattığını duyurdu.

Acil kullanım onayı almak isteyen şirket, "5 yaşın altındaki ve 6 aylıktan daha büyük çocuklara acil kullanım onayı verilmesinin toplum sağlığı için faydalı olacağını düşünüyoruz ve bu sebeple başvurumuzu ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne yaptık" açıklamasını yaptı.

Onay verilmesi durumunda Pfizer/BioNTech aşısı, 5 yaşın altındakilere yapılacak ilk koronavirüs aşısı olarak kayıtlara geçecek.

"GÜVENLİĞİ KANITLANDI"

Sözcü'nün haberine göre; BioNTech’i Almanya’nın Mainz kentinde eşi Özlem Türeci ile birlikte kuran ve şirketin CEO’su olarak görev alan Uğur Şahin de konuyla ilgili açıklama yaptı. Şahin, geliştirdikleri koronavirüsü aşısının hali hazırda güvenliğini ve etkisini kanıtladığını belirtirken, bunun da birçok klinik test ve gerçek yaşam verileriyle desteklendiğini altını çizdi.

Şahin, "Eğer onay verilirse, 6 aylıktan 4 yaşına kadar ebeveynlere çocuklarını Covid-19’dan ve bu hastalığın potansiyel etkilerinden korumaya yardımcı olacağımız için çok heyecanlıyız" dedi.

Öte yandan Pfizer’ın yayınladığı yazılı açıklamada çocuklara yönelik corona virüsü aşı araştırmasının başında 6 aylıktan 12 yaşın altındaki 4500 çocuğun gönüllü olduğu belirtildi. ABD, Finlandiya, Polonya ve İspanya’da testlerin gerçekleştiği kayıtlara geçti. Fakat diğer fazlarda katılımcı sayısının 8 bn 300 çocuğa çıktığı da belirtildi.