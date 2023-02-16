Ukrayna 6 casus balon imha etti

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 08:34

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 08:34

Ukrayna'nın başkenti Kiev semalarında görülen bazı cisimler sirenlerin çalmasına neden oldu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Kiev semalarında görülen cisimlerin Rus keşif balonları olduğu aktarıldı.

Balonların tespit edilmesinin ardından hava savunma sisteminin harekete geçtiğini bildiren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, "Ön bilgilere göre, Kiev hava sahasında yaklaşık 6 düşman hedefi fark edildi. Bunların rüzgarın etkisiyle hareket eden keşif balonları olduğu anlaşıldı" sözlerine yer verdi.

Açıklamanın devamında balonların Ukrayna hava sahasında keşif yaparak bilgi topladığından şüphe edildiği aktarılarak, "Hava savunma sistemlerimiz tüm hava hedefleri üzerinde tarama yapıyor. Bu nesnelerin çoğu düşürüldü. Balonların kullanılmasındaki maksat, hava savunma sistemlerimizin tespiti ve yok edilmesi olabilir" ifadeleri kullanıldı.

Şüpheli cisimlerin basit bir keşif balonu olduğu tespit edilirken, bu balonların ABD semalarında görünen ve Pentagon tarafından imha edilen Çin keşif balonundan çok daha küçük balonlar olduğu anlaşıldı.