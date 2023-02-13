Casus balon nedir? Casus balon ne amaçla kullanılır?

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 10:04

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 10:04

Casus balonları ilk olarak 1860'larda, Amerikan iç savaşı sırasında, bilgi toplamaya çalışırken kullanıldı. Balonlar, gözetleme teknolojisinin en eski biçimlerinden biridir. Japon ordusu, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'de yangın bombaları fırlatmak için onları kullandı. Soğuk Savaş sırasında ABD ve Sovyetler Birliği tarafından da yaygın olarak kullanıldılar.

CASUS BALONU NEDİR?

Casus balonu, istihbarat toplamak ve bilgi edinmek için kullanılan bir hava aracıdır. Keşif balonu ve gözetleme balonu olarak da bilinir. Gözlem balonlarının ilk askeri kullanımı, Fransız Devrim Savaşları sırasında oldu. Korunmuş en eski gözlem balonu L'Intrépide, Viyana’da bir müzede sergileniyor. Önceleri Casus balonları, hidrojenle doldurulmuştu. Casus balonlarını yöneten gözlemciler, saldırıya uğradığında balonlardan kaçmak için sık sık paraşüt kullanmak zorunda kaldılar. Hidrojenin potansiyel olarak yanıcı sonuçlarından kaçınmak için, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gözlem balonları genellikle yanıcı olmayan helyumla dolduruldu.

CASUS BALONU NEREDE KULLANILDI?

Casus balonları 1860'larda, Amerikan iç savaşı sırasında, bilgi toplamaya çalışırken kullanıldı.

Japon ordusu, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'de yangın bombaları fırlatmak için onları kullandı. Soğuk Savaş sırasında ABD ve Sovyetler Birliği tarafından da yaygın olarak kullanıldılar. Örneğin, Mogul projesi’nde Sovyet nükleer testlerini izlemek için yüksek irtifa gözlem balonları kullandı.

Keşif uçakları ve nihayetinde casus uydular ve dronlar gibi keşif teknolojisindeki gelişmeler, gözlem balonlarını büyük ölçüde geçersiz kıldı.