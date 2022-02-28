Ukrayna AB'ye resmen başvurdu
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Avrupa Birliği'ne adaylık için harekete geçti. Reuters kaynaklarına göre, Zelenski gerekli belgeleri imzaladı.
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