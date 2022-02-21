Son dakika... Putin'in Ukrayna hamlesinin ardından Avrupa Birliği'nden ilk açıklama: "AB ve ortakları, kararlılıkla tepki gösterecek"
Son dakika gelişmesi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Putin'in, "Ayrılıkçı bölgeleri tanıyacağız" açıklamasının ardından Avrupa Birliği'nden ilk tepki geldi. AB, Rusya'ya dayanışma içinde karşılık vereceğini duyurdu,
Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimlerin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasını en güçlü şekilde kınadı, yaptırım tehdidinde bulundu.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, aynı anda sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ı tanınmasıyla ilgili kararını tepkiyle karşıladı.
Liderlerin ortak mesajlarında şu ifadeler yer aldı:
"Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgenin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk Anlaşmaları'nın açık bir ihlalidir. AB ve ortakları, Ukrayna ile dayanışma içinde birlik ve kararlılıkla tepki gösterecek."
"YAPTIRIMLARLA KARŞILIK VERİLECEKTİR"
Von der Leyen ve Michel daha sonra ortak yazılı açıklama yayımlayarak, Putin'in kararını "mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını" bildirdiler.
Açıklamada ayrıca, "Bu adım, Minsk Anlaşmaları'nın yanı sıra uluslararası hukukun da açık bir ihlalidir. Birlik, bu yasa dışı eyleme karışanlara yaptırımlarla karşılık verecektir. Birlik, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yineler" ifadeleri kullanıldı.
Borrell, AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB'nin, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıması halinde güçlü bir birleşik cephe olarak tepki vermeye hazır olduğunu söylemişti.
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