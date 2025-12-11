Ukrayna, askeri firar verilerini ‘gizli’ sınıfa aldı

Ukrayna’da savcılık makamı, askeri personelin “izinsiz birlik terk etme” ve “firar” suçlarına ilişkin verilerin artık kamuoyuyla paylaşılmayacağını açıkladı. Karar, resmi olarak ulusal güvenliğin korunması gerekçesiyle alındı.

Başsavcılık Ofisi, verilerin açıklanmasının “savunma güçlerini itibarsızlaştırabileceğini”, yanlış yorumlara yol açabileceğini ve Rusya’nın “psikolojik operasyonlarına hizmet edebileceğini” savundu.

Kamuoyuyla paylaşılan son veriler, Ocak 2022–Eylül 2025 döneminde yaklaşık 235 bin izin terk (AWOL) ve 54 bin firar dosyası açıldığını gösteriyordu.

Toplamda 290 bine yaklaşan bu sayı, Ukrayna ordusunun personel kaybı ve moral sorunları açısından ciddi bir gösterge olarak değerlendiriliyordu.

Bazı uzmanlar ise gerçek rakamın “daha da yüksek olabileceğini” belirtiyor.

“BAŞLARINI KUMA GÖMÜYORLAR”

Karara tepki gösterenler arasında anayasa hukukçusu ve cephe hattında gönüllü sağlık görevlisi olarak çalışan Gennady Druzenko da bulunuyor. Druzenko, verilerin gizlenmesini, “durumun o kadar vahim olduğuna işaret ediyor ki, yetkililer başlarını kuma gömüyor” sözleriyle değerlendirdi.

BBC Ukrayna’nın geçen hafta yayınladığı habere göre, resmi verilere dayanarak yalnızca Ekim ayında 21 binden fazla asker birliklerinden ayrıldı veya izinsiz olarak birliğini terk etti.

Bu rakam, Rusya ile çatışmaların şiddetlendiği 2022’den bu yana görülen en yüksek aylık firar sayısı olarak kayıtlara geçti.

Eleştirmenler, verilerin gizlenmesinin Ukrayna ordusundaki moral ve motivasyon sorunlarını çözmeyeceğini, aksine kamuoyu denetimini zayıflatacağını savunuyor.

Yetkililer ise veri gizliliğinin geçici olduğunu ve savaş koşullarında “operasyonel gereklilik” olarak görüldüğünü ifade ediyor.