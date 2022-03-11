Ukrayna askerleri Mariupol'de Rus tankını imha etti

11 Mart 2022 Cuma, 18:26

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının en yoğun olduğu kentlerden Mariupol’de çatışmalar devam ediyor.

Kentteki Ukrayna askerleri, oyun alanlarının ve evlerin olduğu yerleşim yerinde ilerleyen bir Rus tankını pusuya düşürdü.

Askerler, görüş mesafesine giren Rus tankını vurarak imha etti. İsabet alan tanktan duman yükselirken, Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna topraklarına ayak bastığınızda ölüm fermanınızı imzaladınız” denildi.