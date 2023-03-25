Ukrayna, Bahmut'ta durumun dengelendiğini duyurdu
Ukrayna Genelkurmay Başkanı, Rusya’nın aylardır ele geçirmeye çalıştığı Ukrayna kenti Bahmut’taki savaşın “dengelendiğini” söyledi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi, Ukrayna güçlerinin “müthiş gayretinin” Rusya’nın Bahmut'u ele geçirmesini önlediğini belirtti.
Geçtiğimiz günlerde Batılı yetkililer, geçen yazdan bu yana Bahmut’ta 20 ila 30 bin Rus askerinin öldüğünü ya da yaralandığını söylemişti.
Son dönemde önemli kazanımlar elde edemeyen Moskova, Bahmut’u almaya istekli.
Askeri uzmanlar buna karşın Bahmut’un çok büyük bir stratejik önemi olmadığını ve kentin şu anda bin sembol haline geldiğini vurguluyor.
General Zaluzhnyi, “Ukrayna’nın cephelerindeki durumda en zorlusu Bahmut yönü, savunma güçlerinin müthiş güçleri sayesinde durumu dengelemeyi başarıyoruz” dedi.
Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sirski de Bahmut yakınlarındaki Rus güçlerinin “tükendiğini” söylemişti.
Sirski, Rusya’nın “asker ve malzeme kaybına karşın Bahmut’u alma umudundan vazgeçmediğini, ancak önemli güç kaybına uğradıklarını” eklemişti.
ZELENSKİ CEPHE HATTINI ZİYARET ETTİ
Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de Bahmut yakınlarındaki cephe hattını ziyaret etmişti.
Düşünce kuruluşu Savaş Enstitüsü “Ukrayna güçlerinin Wagner grubuna karşı sayıca üstün olmamasına karşın, “paralı askerleri tüketmeye devam ettiğini” belirtti.
Paralı asker şirketi Wagner, Bahmut’taki Rus saldırısının odan noktasında. Şirketin kurucusu Yevgeni Prigozin, kentin alınması için uğraşıyor.
İngiltere Savunma Bakanlığı, Bahmut’taki durumun Wagner ve Rusya Savunma Bakanlığı arasındaki gerilim nedeniyle kötüleşmiş olabileceğini söylüyor.
İşgalden önce Bahmut’ta 70 bin dolayında kişi yaşıyordu, ancak şimdi birkaç bin kişi kaldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Üniversitesi’nden 'diploma' açıklaması
- İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Eski 107 milletvekilinden Muharrem İnce'ye kritik çağrı!
- Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?
- CHP Sözcüsü Öztrak'tan 'emekli maaşı' açıklaması
- Emekliye bayram ikramiyesi belli oldu
- İttifak kararının ardından istifa dalgası
- Yeniden Refah'tan 'U' dönüşü!
- İlaç krizi büyüyor
- Fatih Erbakan'dan ilk açıklama