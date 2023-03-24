Ukrayna, Bahmut'ta savaşan Rus güçlerinin enerjilerinin tükendiğini iddia etti

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 10:36

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 10:36

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Syrskyi, Rus güçlerinin Bahmut'ta "tükendiğini" ve Ukrayna ordusunun "yakında taarruz başlatılabileceklerini" söyledi.

Syrskyi, "Ruslar, Bakhmut'ta önemli ölçüde güç kaybediyor ve enerjileri tükeniyor. Çok yakında, geçmişte Kiev, Harkiv, Balakliya ve Kupyansk yakınlarında yaptığımız gibi bu fırsattan yararlanacağız" dedi.

Rus güçlerinin "insan gücü ve teçhizat kayıplarına rağmen ne pahasına olursa olsun" Bahmut'u ele geçirmeye çalışmaya devam ettiğini aktaran Syrskyi, "Düşman topçusu ve uçaklarının sürekli ateşi altında, cephedeki askerlerimiz insanüstü bir direnç, cesaret ve yiğitlik sergiliyorlar. Özellikle de şu anda ülkenin doğusunda vatanımızı savunan 93., 10., 57. ve 5. Tugay birlikleri..." diye konuştu.

"BAHMUT'A EK RUS GÜÇLERİ TAKVİYE EDİLİYOR"

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Güçleri Grubu sözcüsü Serhii Cherevatyi, "Bahmut yönünde sadece Wagner var, güç eksikliği olduğunda Rus hava indirme birlikleri, bazen de piyadeler tarafından takviye ediliyorlar. Onları etkisiz hale getiriyoruz. Aslında aynı dinamikleri devam ettirirlerse kısa bir süre içinde Wagner savaşçısı kalmayacak" dedi.

Cherevatyi, yoğun çatışmaların görüldüğü bir başka bölgenin de Bahmut'un kuzeydoğusunda, Kreminna kasabasından kuzeye uzanan cephe hattında olduğunu dile getirdi.

Rusya'nın, bölgeye "günde genellikle 300'den fazla, bazen 400'den fazla saldırı gerçekleştirdiğini" öne süren Cherevatyi, "Son bir gün içinde 344 saldırı ve 17 çatışma yaşandı" ifadelerini kullandı.