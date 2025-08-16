Ukrayna basını, Alaska zirvesini nasıl gördü?

Alaska'da yapılan Trump-Putin zirvesine geniş yer ayıran Ukrayna basını, görüşmeyi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için 'sonuç vermeyen bir toplantı' olarak değerlendirdi.

Ukrayna'nın devlet haber ajansı Ukrinform, görüşmeye ilişkin analiz haberini, "Alaska Zirvesi: 'Barış arayışı' sloganıyla tarihi bir etkinlik olarak planlanan zirve, genel bir havada gerçekleşti" başlığıyla paylaştı.

Trump'ın daha önce Rusya'yı yaptırımlarla "tehdit ettiği" belirtilen haberde, "Trump'ın yaptırımlar yerine Putin ile bir görüşme yapacağını açıkladığı 8 Ağustos'ta, hızla yayılan siyasi fırtına sona erdi" ifadesine yer verildi.

Haberde, savaşın sona ermesi veya ateşkesin sağlanmasıyla ilgili önemli bir karar alınmadığının altı çizildi.

PROTOKOLLER İHLAL EDİLDİ

RBK-Ukrayna haber ajansı, "Alaska'da Neler Oldu? Trump ve Putin neler konuştu ve bir 'anlaşma' var mı?" başlığıyla manşetine taşıdığı haberde zirvenin en önemli konusunun Rusya-Ukrayna Savaşı olduğunu belirtti.

Görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğüne işaret edilen haberde, "Ana konu Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesiydi ancak müzakereler tüm protokollerin ihlal edilmesiyle gerçekleşti" ifadesi kullanıldı.

Savaşın sona erdirilmesine yönelik sonuç vermeyen bir zirvenin yapıldığı kaydedilen haberde, "Hızlandırılmış bir basın toplantısı ve anlaşma yok" değerlendirmesinde bulunuldu.

TRUMP VE PUTİN 'HASSAS KONUYU' GÖRÜŞTÜ

"Interfaks.Ukrayna" haber ajansı da hassas konu olarak nitelendirilen, "Trump ve Putin, Ukrayna'da toprak değişikliği olasılığını görüştü" başlığıyla abonelerine sunduğu haberde ülkenin toprak bütünlüğü konusunun zirvede ele alındığının altını çizdi.

Haberde Trump'ın, zirvenin ardından ABD basınına verdiği röportajda Ukrayna'nın güvenlik garantisi konusunda Rusya ile bir anlaşmaya varmaya yakın olduklarını ifade ettiği belirtildi.

HAVA SALDIRILARINA KARŞI ÇAĞRI

Ülkenin önden gelen haber ajanslarından "Unian" da Trump ile Putin arasında gerçekleşen zirveyle ilgili "Alaska'dan Sonra: Zaman Trump'ın Aleyhine" başlıklı analiz haberi manşetine taşıdı.

Ukrayna'ya daha fazla saldırı düzenlemek için Putin'in zamana ihtiyaç duyduğu savunulan haberde, "Genel olarak yeni bir şey yok ancak özellikle önümüzdeki hafta hava saldırısı sirenlerine karşı dikkatli olmalıyız" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz gün Alaska’da üç saate yakın süren bir zirvede bir araya geldi. İki turlu olarak planlanan görüşme, ilk turun ardından erken sona ermiş, ortak basın toplantısı da beklentilerin aksine yalnızca 12 dakikalık iki kısa açıklamayla sınırlı kaldı.

Putin, görüşmede ilerleme sağlandığını ve Ukrayna’da barışa giden yolun açıldığını savunurken, Trump “Henüz bir anlaşma yok” diyerek ihtiyatlı bir tutum sergiledi. Zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski davet edilmedi ve gelişmeleri uzaktan takip etti.

Toplantı, ABD’de Demokratlar ve bazı Avrupalı yetkililer tarafından sert şekilde eleştirildi, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton “Putin açıkça kazandı” ifadelerini kullandı. Zirvenin hemen ardından ise Rusya, Ukrayna’ya 85 saldırı dronu ve bir balistik füze fırlattı, bu da barış umutlarının zayıf olduğuna dair yeni bir işaret olarak görüldü.