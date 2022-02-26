Ukrayna Büyükelçiliği: Kiev sokaklarında aktif çatışmalar yaşanıyor
Ukrayna Büyükelçiliği, Rusya'nın saldırılarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon, 3'üncü gününde de devam ediyor. Başkent Kiev başta olmak üzere birçok kentte patlama sesleri yükseliyor.
Ukrayna vatandaşları, güvenliklerini sağlamak için bulundukları bölgelerden ayrılmaya ve sığınaklara taşınmaya başladı.
Ukrayna Büyükelçiliği, ülkedeki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı.
Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamarda şu ifadelere yer verildi:
"Saat 00:00’dan itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'nin S-300 uçaksavar füze sistemi tarafından Ortak Kuvvetler operasyonu alanında bir helikopter ve Rus işgal kuvvetlerine ait Su- 25 saldırı uçağı şeklinde iki düşman hedefi vuruldu. Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'nin Su-27 avcı uçağı, Rus işgal kuvvetlerinin askeri nakliye uçağı IL-76 MD'ye başarıyla saldırdı ve düşmanı yok etti.
Vinnytsia yönünde uçan Rus işgalcilerden bir başka Su-25, Ukraynalı bir Su-27 pilotu tarafından imha edildi.
İşgalcilerin havadan inmeye çalıştığı Kyiv bölgesindeki Vasylkiv kasabasında şu anda ağır çatışmalar sürüyor.
Kiev sokaklarında aktif çatışmalar yaşanıyor. Düşman her yerde cevabını alıyor ve kayıplara uğurluyor.
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