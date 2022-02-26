Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, AB'ye böyle veda etti!
İsveç Başbakanı Mangdalene Andersson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "Belki beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir" cümlesiyle Avrupa Birliği (AB) liderlerine veda ettiğini söyledi.
Başbakan Andersson, AB üyesi ülkelerin liderlerinin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu nedeniyle Brüksel'de olağanüstü toplandığı zirve sonrası açıklamada bulundu.
Ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye konuşan Andersson, Zelenskiy'nin bir sığınaktan zirveye katıldığını, toplantının bitişinde, "Belki beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir." diyerek kendilerine veda ettiğini anlattı.
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