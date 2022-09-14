Ukrayna Büyükelçiliği'nden 'Queer' dikkatsizliği

14 Eylül 2022 Çarşamba, 17:51

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Ukrayna Büyükelçiliği Kraliçe 2. Elizabeth'i andı.

Büyükelçilik, anma için büyükelçilik binasına projektör ile 2. Elizabeth'in görselini yansıttı. Ancak Yansıtılan görselde, 2. Elizabeth'in siyah beyaz fotoğrafının yanında İngilizce Queen (Kraliçe) yerine, "Queer (Kuir) Elizabeth II 1926-2022" yazısı dikkatlerden kaçmadı.

Kuir veya Queer, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim veya her ikisini de içine alan bir şemsiye terimdir.