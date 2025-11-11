Ukrayna’da 100 milyon dolarlık rüşvet skandalı

Ukrayna’nın devlet kontrolündeki nükleer enerji şirketi Energoatom, yaklaşık 100 milyon dolarlık rüşvet ve yolsuzluk skandalıyla gündemde.

Ülkenin bağımsız kurumu olan Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), şirketteki yolsuzluk iddialarıyla ilgili kapsamlı bir ceza soruşturması başlattığını duyurdu.

NABU tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, bir iş insanı, Enerji Bakanı’nın eski danışmanı, şirketin güvenlik direktörü ve dört çalışanının, “yüksek düzeyde organize bir suç şebekesi” kurduğu belirtildi:

“Toplamda yaklaşık 100 milyon dolar bu sözde kara para aklama ağı üzerinden geçti.”

NABU Başdedektifi Oleksandr Abakumov, şüphelilerin özellikle Hmelnitski Nükleer Santrali’nde geçen yıl yürütülen inşaat projeleri sırasında rüşvet oranlarını artırmayı planladıklarını söyledi.

Şirketin taşeronlarının, sözleşmelerini kaybetmemek veya ödemelerde gecikme yaşamamak için yüzde 10 ila 15 oranında rüşvet ödemeye zorlandığı ileri sürüldü.

“YETKİSİZ KİŞİLER ŞİRKETİ YÖNETİYORDU”

NABU açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Yıllık geliri yaklaşık 4,7 milyar doları aşan stratejik bir kurum, resmî yetkili kişiler tarafından değil, hiçbir resmî görevi olmayan şahıslarca yönetiliyordu.”

Ajans, operasyon kapsamında 70 adreste arama yaptıklarını, 1000 saatten fazla ses kaydını incelediklerini ve 15 ay süren bir soruşturma yürüttüklerini açıkladı.

Paylaşılan fotoğraflarda, Ukrayna grivnası, ABD doları ve euro cinsinden nakit paraların çantalar ve masalar üzerinde yığılı halde bulunduğu görüldü.

ZELENSKİ: HERKES YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEK

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, akşam ulusa sesleniş konuşmasında yolsuzluk soruşturmasına tam destek verdi:

“Bu tür yolsuzluklara karışan herkes, açık ve net bir yargı süreciyle karşılaşmalı. Ortada bir suç varsa, mutlaka mahkûmiyet kararları olmalı.”

Zelenski’nin bu açıklaması, kısa süre önce hükümetin NABU’nun bağımsızlığını sınırlama planlarından geri adım atmasının ardından geldi.

Yolsuzlukla mücadele, Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyelik süreci için en önemli koşullardan biri olarak görülüyor.

ENERJİ BAKANLIĞI VE ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Energoatom, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ofislerinde arama yapıldığını doğruladı ve “soruşturmayla tam iş birliği içinde olduklarını” bildirdi.

Enerji Bakan Yardımcısı Svitlana Grynchuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Henüz tüm detayları bilmiyorum, ancak sürecin şeffaf yürütülmesini garanti ediyoruz” dedi.

Grynchuk ayrıca, “Soruşturmanın şeffaflığı, uluslararası ortaklarımız açısından güven tazeleyecektir” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın sonbahardan bu yana süren hava saldırıları, Ukrayna’nın enerji altyapısında büyük hasara yol açtı.

Her ne kadar Moskova doğrudan nükleer reaktörleri hedef almasa da, reaktörlere bağlı altyapı tesislerinin defalarca vurulduğu bildiriliyor.

Muhalif milletvekili Yaroslav Jeleznyak, yolsuzluk skandalı nedeniyle Enerji Bakan Yardımcısı Grynchuk’un ve selefi German Galuşçenko’nun görevden alınması için parlamentoya önerge sunacağını açıkladı.