Ukrayna'da rüşvet skandalı: Adalet Bakanı görevden uzaklaştırıldı

Ukrayna Bakanlar Kurulu, Adalet Bakanı Herman Halushchenko’yu görevden uzaklaştırma kararı aldı. Kararı, Başbakan Yulia Svyrydenko bugün yaptığı açıklamayla duyurdu.

Svyrydenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, kararın sabah saatlerinde gerçekleştirilen olağanüstü hükûmet toplantısında alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün hükûmetin olağanüstü bir toplantısını gerçekleştirdik. Herman Halushchenko’nun Adalet Bakanlığı görevinden uzaklaştırılmasına karar verdik. Görev geçici olarak Adalet Bakan Yardımcısı Liudmyla Suhak tarafından yürütülecek.”

Suhak, şu anda Avrupa Entegrasyonu’ndan Sorumlu Adalet Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

“KARARI DESTEKLİYORUM”

Bakan Halushchenko, kararın ardından yaptığı açıklamada görevden uzaklaştırmayı “uygar ve doğru bir adım” olarak nitelendirdi.

Halushchenko, “Tamamen katılıyorum; önce siyasi kararın alınması, ardından detayların ele alınması gerekir. Görevime tutunmuyorum. Soruşturma süresince görevden uzaklaştırılmak medeni ve doğru bir adımdır. Kendimi yasal zeminde savunacağım ve haklı olduğumu kanıtlayacağım” dedi.

Halushchenko’nun görevden uzaklaştırılması, Ukrayna’nın enerji sektöründe yürütülen geniş kapsamlı bir yolsuzluk soruşturması ile bağlantılı.

Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) dedektifleri, 10 Kasım Pazartesi günü Halushchenko’nun evinde arama yaptı. Milletvekili Yaroslav Zheleznyak, NABU’nun ayrıca devlet nükleer enerji işletmesi Energoatom’un ofislerinde de arama gerçekleştirdiğini doğruladı.

Halushchenko daha önce bu kurumda hukuk destek direktörü ve başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı.

ZELENSKİ'NİN ÇEVRESİ DE SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, soruşturma iş insanı Timur Mindich’i de kapsıyor. Mindich, Devlet Başkanı Volodımır Zelenski’nin uzun süreli iş ortağı ve Kvartal 95 yapım şirketinin eski ortağı olarak biliniyor.

Haberlere göre Mindich, soruşturmanın başlamasının ardından Ukrayna’dan ayrıldı.

NABU ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAPO), daha önce Energoatom içinde kurulan örgütlü bir suç grubunun, yüklenici firmalardan %10–15 oranında rüşvet talep ettiği geniş çaplı bir yolsuzluk şemasını ortaya çıkarmıştı.

Soruşturma kapsamında, yasa dışı fonların Kiev merkezinde bulunan bir ofis aracılığıyla aklandığı ve bu ofisin, vatana ihanetle suçlanarak vatandaşlıktan çıkarılan eski milletvekili Andriy Derkach’ın ailesiyle bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

“ŞİRKETİN TEMİZLENMESİ ÖNCELİĞİMİZ”

Zelenski, Energoatom’daki yolsuzlukların temizlenmesini devletin en önemli önceliklerinden biri olarak tanımladı.

Skandalın büyümesinin ardından şirketin denetim kurulu özel bir toplantı düzenledi. Toplantının ardından Ukrayna hükûmeti, kurulun yetkilerine son verdi.

Görevden uzaklaştırılan Halushchenko, kamu hizmetinde uzun bir kariyere sahip. Daha önce Savcılık, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi gibi kurumlarda görev yaptı.

2013–2014 yıllarında Energoatom’un Hukuk Desteği İcra Direktörü, 2020–2021 döneminde ise şirketin başkan yardımcısı olarak çalıştı.

Halushchenko, 29 Nisan 2021’de Enerji Bakanı olarak atanmış, Temmuz 2025’te Başbakan Denis Şimal’in istifasının ardından Yulia Svyrydenko liderliğindeki yeni hükûmette Adalet Bakanlığı görevine getirilmişti.