Ukrayna'da savaşın başından bu yana en büyük hava saldırısı

Rusya, Ukrayna'ya karşı savaşın başladığı 2022 yılından bu yana en büyük hava saldırısını gerçekleştirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, saldırının pazar gecesi gerçekleştiğini ve Rusya’nın toplamda 537 hava aracı kullandığını duyurdu.

Bunların 477’si dron ve yanıltıcı araç, 60’ı ise füzeydi. Ukrayna savunması, 249 aracın düşürüldüğünü, 226’sının ise elektronik sistemlerle etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ihnat, bu saldırının “topyekûn işgalin başlangıcından bu yana en büyük hava saldırısı” olduğunu söyledi. Saldırılar yalnızca cephe hattına yakın bölgeleri değil, batıdaki Lviv gibi uzak kentleri de hedef aldı.

Kherson bölgesinde bir kişinin, Kharkiv’de ise bir aracın hedef alınması sonucu bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Cherkasy bölgesinde ise altı kişi yaralandı; bunlardan biri çocuktu.

Lviv bölgesindeki Drohobych kentinde bir sanayi tesisine yapılan drone saldırısı büyük bir yangına neden oldu. Kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandı.





F-16 DÜŞÜRÜLDÜ, PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Batılı müttefikler tarafından sağlanan F-16 savaş uçaklarından birinin, hava hedeflerini vururken hasar alarak düştüğünü açıkladı. Uçağın pilotu kurtarılamadı.

Saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’da yeni bir barış görüşmesi turuna hazır olduklarını söylemesinden yalnızca iki gün sonra gerçekleşti. Ancak Moskova’nın açıklamaları ile sahadaki gerçeklik arasında ciddi bir tutarsızlık bulunduğu yorumları yapılıyor.

Daha önce İstanbul’da düzenlenen iki tur barış görüşmesi, kısa sürmüş ve hiçbir somut sonuç vermemişti. ABD öncülüğündeki uluslararası barış girişimleri de şu ana kadar başarılı olamadı.