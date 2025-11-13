Ukrayna'da yolsuzluk soruşturması büyüyor: Enerji Bakanı istifa etti

Ukrayna Enerji Bakanı Svitlana Khrynkchuk, enerji sektöründeki geniş çaplı yolsuzluk soruşturmasının ardından istifasını açıkladı.

Ardından Adalet Bakanı Herman Halushchenko da görevinden ayrıldığını duyurdu.

Gelişmeler, hükümet içinde ciddi bir sarsıntıya işaret ediyor.

Khrynkchuk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada tüm suçlamaları reddederek, “Pozisyonumu savunacağım” ifadelerini kullandı. Bakanın istifası, soruşturmanın giderek genişlediği bir dönemde geldi.

İstifalar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin doğrudan müdahalesinin ardından gerçekleşti.

Zelenski, hem Adalet hem de Enerji bakanlarının görevden alınması çağrısında bulunarak, yolsuzlukla mücadele eden kurumlara tam destek verdiğini vurgulamıştı.

Adalet Bakanı Halushchenko da Facebook üzerinden yaptığı açıklamada görevden uzaklaştırılmasını “uygar ve doğru bir süreç” olarak nitelendirdi ve hukuki olarak kendisini savunma sözü verdi. Ancak soruşturmanın ayrıntılarına değinmedi.

YOLSUZLUK SKANDALININ GÖLGESİ: ENERJİ

Olay, Ukrayna’nın devlet enerji şirketi Energoatom içinde yürütülen büyük çaplı bir yolsuzluk soruşturmasıyla bağlantılı.

Soruşturma, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Savcılık (SAPO) tarafından ortaklaşa yürütülüyor.

Yetkililer, şirket içinde milyonlarca dolarlık usulsüzlükler bulunduğuna dair güçlü şüpheler olduğunu belirtiyor.