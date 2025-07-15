Ukrayna'dan AB'ye ilk adım: Roaming bölgesine dahil oluyor

AB Komisyonu, AB Konseyinde Ukrayna'nın 1 Ocak 2026'da AB roaming alanına dahil edilmesine ilişkin düzenleme teklifinin kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Ukrayna'nın AB roaming alanına girmesi ile 27 AB ülkesinde Ukrayna telefon numaralarından ek ücret alınmadan arama yapılabileceği, mesaj gönderilebileceği ve mobil veri kullanılabileceği, aynı hakların Ukrayna'daki Avrupalılara da sunulacağı bildirildi.

AB'de cep telefonu operatörlerinin abonelere roaming ücreti uygulamamasını sağlayan düzenleme 2017'de yürürlüğe girmişti.

Böylece AB içerisinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerde kendi operatör tarifesi ve sözleşmesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini ilave ücret ödemeden kullanmaya başlamıştı.

ROAMİNG (DOLAŞIM) NEDİR?

Dolaşım (roaming) özelliği, GSM ile birlikte ortaya çıkmış bir teknolojidir ve bir mobil ağın (veya şebeke operatörünün) abonesi olan bir kullanıcının bu aboneliğini diğer ağlarda da kullanabilmesine olanak tanır.

Dolaşım sayesinde bir ağ sadece bir bölgeyi kapsama alanına alıp diğer bölgelerdeki hizmetini de başka ağlar üzerinden verir. Bunun uygulamaları şu şekildedir:

Uluslararası dolaşım sayesinde bir abone mobil cihazını kendi ülkesinin dışındayken de kullanmaya devam eder

Yeni şebekeler, ağlarını kurduğu süre içerisinde kapsama alanı sorunlarını ulusal dolaşım ile aşabilirler

Daha yüksek teknoloji ile kurulan şebekeler, karşılıklı dolaşım sayesinde eski şebekenin geniş kapsama alanından faydalanabilir, eski şebekenin aboneleri ise yeni şebekenin sunduğu olanaklardan faydalanmaya başlayabilir

Sistemin en büyük avantajı, tüm ağlarda kullanıcının telefon numarasının aynı olması ve telefonunun aynı şekilde çalışıyor olmasıdır.

MTC (mobilde sonlanan çağrı), taşınabilir cihaza doğru yapılan normal telefon çağrıları, kısa mesaj (SMS) gibi işlemleri anlatır.