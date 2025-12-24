Ukrayna'dan yük taşıyan Türk gemisi İHA'yla vuruldu

Rusya-Ukrayna savaşının gölgesindeki Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılar sürüyor. Son olarak Odessa’dan hareket eden ve Türkiye’ye yük taşıyan MT VIVO adlı gemi, uluslararası sularda insansız hava aracıyla vuruldu. Saldırı anında geminin kaptan köşkünde yaşananlar mürettebatın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, İHA’nın isabet etmesiyle birlikte köprü üstünü yoğun bir duman bulutunun kapladığı ve alarm seslerinin yükseldiği duyuluyor. Görüş mesafesinin tamamen kaybolduğu anlarda mürettebatın büyük bir panik yaşadığı görülüyor.

Mürettebattan bir kişinin, saldırı sırasında "Çok kötü vurulduk… Yaşam mahalline düştü" dediği, ardından da gemi kaptanına "Süvari Bey inelim buradan, çıkalım!" şeklinde seslendiği duyuluyor.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken gemide can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.