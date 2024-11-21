Husiler Türk gemisine saldırmıştı: Dışişleri'nden kınama
Türk firmasına ait kuru yük gemisine Yemen açıklarında Husiler tarafından füze saldırısı düzenlenmişti. Dışişleri'nden söz konusu olaya ilişkin 'kınama' açıklaması geldi.
Türk firmasına ait kuru yük gemisine Yemen açıklarında Husiler tarafından füze saldırısı düzenlenmişti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan söz konusu olaya ilişkin 'kınama' açıklaması geldi.
Açıklamada "Bir Türk firmasına ait Panama bandıralı 'Anadolu S' adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında seyrederken Husiler tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Salih Zeki Çakır’ın sahibi olduğu Oras Shipping’e ait gemi, Mısır’dan Pakistan’a gitmek için Kızıldeniz’den geçerken Husiler’in füzeli saldırısına uğramıştı.
Salih Zeki Çakır’ın şirketi 3 yılda 9.5 milyon dolarlık ihaleler almış, 2019 yılında yüzde 664.9 büyümüştü.
Salih Zeki Çakır’ın, eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın 'yakın dostu' olarak biliniyor.
Etiketler: #Dışişleri bakanlığı #husi #yemen #Binali Yıldırım
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