Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: 'Savaş bitmeli, müzakere masasına oturmalıyız'
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın bitmesi ve müzakere masasına oturulması gerektiğini belirtti.
Rusya-Ukrayna savaşının 14'üncü gününde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yeni bir video mesaj yayınladı.
Zelenski, yayınladığı video mesajda, "Savaş bitmeli. Müzakere masasına oturmalıyız. Ancak eski ölümcül hırslar için değil, dürüst, somut, halkın çıkarları için" dedi.
Rusya'dan petrol ithalatını yasaklama kararından dolayı ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür ederek, bunu tüm dünyaya güçlü bir sinyal olarak nitelendiren Zelenski, "Bu karar için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'a şahsen minnettarım. Bunun için tüm dünyaya en güçlü sinyal. Çok basit: Rusya'ya ödenen her kuruş, diğer egemen devletlere uçan toplara ve mermilere dönüşüyor" diye konuştu.
Zelenski, Rusya’nın insani koridorlara ateş ettiğini ve engellediğini kaydederek, açılan ilk insani koridorun yapılması gerekenlerin sadece yüzde biri olduğunu ifade etti.
Zelenski ayrıca kendilerini destekleyen ve sokaklara dökülen Ruslara da teşekkür ederek, onların barış için savaştığını sözlerine ekledi.
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