Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, yarın İstanbul'a gelecek.

AA
Yayınlanma: 06.07.2023 - 15:40
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye'ye geliyor
Abone Ol google-news

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.


Rusya-Ukrayna Savaşı Ukrayna Volodimir Zelenski

İlgili Haberler

Ukrayna'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma savaş uçakları ortaya çıkarıldı

Ukrayna'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma savaş uçakları ortaya çıkarıldı
Ukrayna: Bahmut yönünde ilerliyoruz

Ukrayna: Bahmut yönünde ilerliyoruz
Victoria Amelina: Ukraynalı yazar Kramatorsk’taki saldırıda hayatını kaybetti

Victoria Amelina: Ukraynalı yazar Kramatorsk’taki saldırıda hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler