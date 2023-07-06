Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye'ye geliyor

Yayınlanma: 06.07.2023 - 15:40

Güncelleme: 06.07.2023 - 15:40

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.