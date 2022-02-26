Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Tüm gücüye saldıracak. Hayatta kalacağız'

26 Şubat 2022 Cumartesi, 03:10

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıların 2. günün gecesinde de devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesapları üzerinden son durumla ilgili Ukrayna halkını ve dünya kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor.

Bu gecenin gündüzden daha zor geçeceğini ifade eden Zelenskiy, Kiev başta olmak üzere pek çok şehrin saldırı altında olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, Kiev'in kaybedilmemesi gerektiğini belirterek Rusya'nın tüm gücüyle Ukrayna'nın mukavemetini kırmaya çalışacağını ifade etti.

"UKRAYNA'NIN KADERİ TAM ŞU ANDA BELİRLENİYOR"

Kendilerini neyin beklediğini bildiklerini söyleyen Zelenskiy, "Bu gece dayanmalıyız. Ukrayna'nın kaderi tam şu anda belirleniyor." diye konuştu.

Kreşlerin, yetimhanenin ve sivil altyapının vurulmasının izah edilemez olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Kreşteki Ukraynalı çocuklara karşı bu savaş nedir? Onlar kim? Onlar da mı Neonaziler?" diye sordu.

"DÜŞMANIN KAYIPLARI ÇOK AĞIR, ÇOK CİDDİ"

Ana amaçlarının bu kıyımı durdurmak olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Düşmanın kayıpları çok ağır, çok ciddi. Yüzlerce, yüzlerce sınırımızı geçen ölü asker." dedi.

Zelenskiy, kendilerinin de "maalesef kayıplarının olduğunu" belirterek "Ukraynalılar saldırıya kahramanca mukavemet gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.