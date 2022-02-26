Canlı | Rusya'nın Ukrayna saldırısında son durum

26 Şubat 2022 Cumartesi, 00:00

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde yer alan ve Rusya yanlılarının tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ettiği Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin, Rusya tarafından resmen tanınmasının ardından diplomatik gelişmeler yerini savaşa bıraktı.

Rusya'nın Ukrayna saldırısında 25 Şubat'ta öne çıkan gelişmeler şu şekilde:

00.26: Reuters, Bulgaristan'ın hava sahasını Rusya'ya kapattığını açıkladı.

00.19: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin sözcüsü, "Rusya ile müzakere için yer ve zamanı görüşüyoruz. Ateşkes ve barışı konuşmaya hazırız" dedi.

00.09: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Melitopol şehrine girdiklerini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus ordu birlikleri Melitopol şehrine hiçbir direnişle karşılaşmadan girdi" dedi.

Melitopol, Ukrayna'nın güney doğusunda bulunuyor.

00.08: Bulgaristan hava sahasını Rus havayollarına kapattı.

00.01: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik yaptırımlar uygulama niyetinde olduğunu, en yakın zamanda yaptırımları açıklayacaklarını söyledi. Psaki, ABD'nin Avrupalı ??müttefiklerinin paralel hareket edeceklerini söyledi.

Psaki ayrıca Kiev'in düşmesinin ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

23.54: Pentagon, NATO Mukabele Kuvveti'nin aktifleştirilmesi kapsamında İttifak tarafından yapılacak talepleri karşılamaya hazır olduklarını açıkladı.

23.43: Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tekrar patlama sesleri duyulmaya başlandı ve sirenler çalıyor. Kiev'de yerel saat 22.34'te sirenler çalmaya başladı, ardından patlama sesleri duyuldu. Şehirde 20.45'ten sonra da patlama sesleri duyulmuştu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Klitchko, kentin kuzeyindeki bir elektrik santralinin yakınında üç ila beş dakikalık beş patlamanın duyulduğunu söyledi.





Klitchko "Acil hizmetler devam ediyor. Ayrıntıları öğreniyoruz. Şu anki durum Kiev için tehdit edici. Sabaha karşı çok zor olacak" dedi.