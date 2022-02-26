Ukraynalılar Türkiye’nin dört bir yanında ayakta
Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Ukranya vatandaşları, Rusya’nın ülkelerine yaptığı askeri müdahaleyi protesto etti. Ukraynalılar, “Kardeşlerimiz, kardeşlerimizi öldürmeye gidiyor. Putin, bu kanlı siyasete ‘hayır’ demek istiyoruz” dedi.
Rusya'nın Ukrayna işgali dün resmen başladı. Son olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın art arda gelen açıklamaları dünya gündemine oturdu.
Yaşanan olaylar Türkiye'de bulunan Ukraynalılar tarafından protesto edildi.
İstanbul’da yaşayan Ukraynalılar, dün Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun karşısında toplandı. Başkonsolosluk binası önüne alınmayan protestocular, ellerinde Ukrayna bayrakları ve dövizler taşıyarak Rusya aleyhine sloganlar attı.
İzmir Ukraynalılar Derneği’nin çağrısıyla Gündoğdu Meydanı’nda bir araya gelen Ukrayna yurttaşları, Rusya’ya geri çekilme çağrısı yaptı. Ellerinde bayraklar ve dövizlerle meydana gelen Ukraynalılar, açıklama öncesinde Türkiye ve Ukrayna milli marşlarını okudu. Çocuklarıyla birlikte eyleme katılan Ukraynalılar, savaşın durdurulmasını istedi.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda toplanan Ukraynalılar ise ellerinde Türkiye ve ülkelerinin bayraklarıyla “Savaşa hayır”, “Ukrayna’ya destek ver” yazılı pankartlar taşıdı.
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