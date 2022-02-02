Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky mecliste konuştu

02 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderlerinden oluşan Normandiya Dörtlüsü temaslarının yeniden hayata geçmesiyle bölgede gerginliğin azalması ve sorunun barışçıl şekilde çözülmesi konusunda umut doğduğunu söyledi.

Zelensky, parlamentoda yaptığı konuşmada geçen hafta Avrupa Birliği (AB), Litvanya, Azerbaycan ve Fransa liderleriyle görüştüğünü, bu hafta da G-7 üyesi ülkelerin ve Birleşmiş Milletler, NATO ve IMF’nin elçileri ile bir araya geldiğini belirtti. Zelensky, “Bütün bu çevrelerin Ukrayna’yı destekleme konusunda hemfikir olduklarını” söyledi. Normandiya formatına yeniden işlerlik kazandırılması konusunda birlik olunmasının gerilimin düşürülmesi ve barışçıl çözüm konusunda umut verdiğini de dile getirdi. Devlet Başkanı Zelensky, 2019’dan bu yana ilk kez Normandiya Dörtlüsü zirvesinde dört ülkenin de ortak sonuç bildirgesi üzerinde anlaştıklarını kaydetti.

İNGİLTERE’DEN YENİ YAPTIRIMLAR



Kiev’in bu haftaki misafirleri arasında İngiltere’nin yanı sıra, Polonya, Hollanda başbakanlarının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın olacağını hatırlatan Zelensky, ziyaretlerde bu yoğunluğun, Ukrayna ile ilgili durumun istikrara kavuşması konusunda önemli bir etken olduğunu vurguladı. Zelensky dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Johnson, “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının hem Rusya hem de dünya için felaket olacağını ve bunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bozgunla sonuçlanacağını söyledi. Johnson ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı düzenlemesi halinde İngiltere’nin yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı. Zelensky, her türlü yaptırımın, saldırı gerçekleşmeden önce yürürlüğe girmesi gerektiği mesajını verdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise İngiltere, Polonya ve Ukrayna arasında yeni bir ittifakın kurulmakta olduğunu, Ukrayna’nın güvenlik garantisi elde edebilmek için NATO ve AB üyesi olmayı bekleyemeyeceğini ifade etti. Bunun Baltık-Karadeniz hattında önemli bir ittifak olacağını söyleyen Kuleba, bu birlikteliğin sadece Rusya’ya karşı askeri ittifakı değil, ticaret ve enerji alanlarını da içereceğini dile getirdi.

Son haftalarda, Washington ve ABD basınının, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmak üzere olduğunu söylemlerine karşılık Kiev, böyle bir riskin düşük olduğunu söylüyor. Batılı ülkeleri, Ukrayna konusunda panik havası yaratmamaya çağırıyor. Ukrayna halkanın büyük bölümü de Rusya’nın Ukrayna’ya genel bir saldırı başlatma olasılığının düşük olduğuna inanıyor. Ukraynalı siyaset bilimci Prof. Dr. Valentin Yakuşik de Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, 2014’ten farklı olarak, önümüzdeki dönemde, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması için sebep olmadığını söylemişti.

TÜRKİYE İLE STA AÇIKLAMASI

Ankara ile Kiev, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarınki Ukrayna ziyaretinde serbest ticaret anlaşması (STA) imzalamaya hazırlanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, parlamentodaki konuşmasında, iki ülke yetkililerinden oluşan grupların bu konu üzerinde çalıştıklarını ve anlaşmanın imzalanmasının umduğunu belirtti. Zelensky, ekonomi alanında güçlü sinyalin verileceğini dile getirdi. Anlaşmanın imzalanmasıyla, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar doları bulmasının beklendiğini kaydetti. Türkiye ile Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşması görüşmeleri, 2008’den beri sürüyor. Türkiye, ikili müzakerelerde kendi tarım sektörünü Ukrayna tarım ürünlerinden koruyacak, Ukrayna da tekstil sektörünü koruyacak önlemler almaya çalışıyor. İki ülke arasında müzakereler geçen haftalarda Ankara’da yapılmıştı. Ukraynalı yetkililer, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasının Erdoğan’ın Kiev ziyaretinde gerçekleşmesinin mümkün olduğunu ifade etmişti. Türkiye ile Ukrayna arasında ticaret hacmi, 2019’da 4.8 milyar doları bulmuştu.

