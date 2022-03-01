Ukrayna Dışişleri Bakanı Çinli mevkidaşı ile görüştü
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Rusya'nın saldırılarını ve yabancı vatandaşların can güvenliğini konuştu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Çinli mevkidaşı Wang Yi, bugün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Çin Dışişleri Baklanı Wang Yi'den "Pekin'in Moskova ile olan ilişkilerini Rusya'nın askeri saldırısını önlemek için kullanmasını istediğini" belirtti.
Wang tarafından yapılan açıklamada ise, Pekin'in, Ukrayna'nın ülkedeki yabancıları tahliye etmesi için özel bir tren tahsis etmesini takdirle karşıladığı ve Ukrayna'yı ülkedeki Çin vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasında sorumluluk taşımaya çağırdığı kaydedildi.
Pekin'den yapılan açıklamada ayrıca; Çin'in, Rusya ve Ukrayna'yı müzakere yoluyla çözüm bulmaya davet ettiği belirtilerek çatışmada birinci önceliğin gerilimin artmasını ya da kontrol çıkmasını engellemek olduğunu söylediği aktarıldı.
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