İran dini liderinin Ukrayna mesajında 'turuncu devrim' vurgusu

01 Mart 2022 Salı, 11:57

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Twitter'dan Ukrayna'daki duruma ilişkin bir mesaj paylaştı.

Mesajında mevcut durumdan dolayı ABD'yi suçlayan Hamaney şu ifadelere yer verdi:

"Ukrayna'yı bugün içinde bulunduğu duruma ABD sürükledi. ABD, Ukrayna'nın iç işlerine müdahale ederek, renkli devrimler tertipleyerek ve bir hükümeti devirip bir diğerini iktidara getirerek Ukrayna'yı bu duruma sürükledi..."

The US dragged #Ukraine to where it is now. By interfering in Ukraine’s internal affairs, creating color revolutions and toppling one government and putting another in power, the US dragged Ukraine into this situation. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) March 1, 2022

BUGÜNÜN UKRAYNA'SI DÜNÜN AFGANİSTAN'IDIR

Hamaney, bir başka mesajında ise şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'nın durumundan çıkarılacak iki önemli ders var. ABD ve Avrupa'ya güvenen hükümetler, onların sunduğu desteğin bir serap olduğunu, gerçek olmadığını bilmelidir. Bugünün Ukrayna'sı dünün Afganistan'ıdır. Her iki ülkenin cumhurbaşkanları da ABD ve Batı hükümetlerine güvendiklerini, ancak yalnız kaldıklarını söyledi..."

#Ukraine’s situation has two important lessons. Governments that rely on the US & Europe should know their support is a #mirage and not real. Today’s Ukraine is yesterday’s #Afghanistan. Both countries’ presidents said they relied on US & Western govts but were left alone. 1/2 — Khamenei.ir (@khamenei_ir) March 1, 2022

"DİYALOĞU DESTEKLİYORUZ"

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyit Katipzade, 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, krizin çözümü için Rusya ve Ukrayna arasında acil diyalog çağrısında bulundu.

Barışçıl tutum ve siyasi müzakereleri bölgesel sorunlara yönelik tek kalıcı çözüm olarak nitelendiren Katipzade, “İlk günden beri böyle bir diyaloğu destekledik ve tavsiye ettik. Çatışmaları sona erdirmek için acil müzakereler gündeme alınmalı” dedi.

İran'ın, Rusya'ya karşı tutumunun sorulması üzerine, Katipzade, İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin çok katmanlı, çok boyutlu ve tamamen iyi komşuluğa dayalı olduğunu söyledi.

"NATO PROVOKASYONU"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdullahyan, Perşembe günü yaptığı açıklamada, krizin "NATO'nun provokasyonlarından kaynaklandığını" söylemişti.

The #Ukraine crisis is rooted in NATO's provocations.



We don't believe that resorting to war is a solution.



Imperative to establish ceasefire & to find a political and democratic resolution. — H.Amirabdollahian ?????????????? (@Amirabdolahian) February 24, 2022

İran, Rusya'ya yönelik uluslararası ekonomik yaptırımlara katılmazken, hava sahasını da Rus uçaklarına kapatmayarak krizde Rusya'nın yanında açık tutum alan ülkeler arasında yer aldı.