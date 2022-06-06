Ukrayna duyurdu: Rus general, Ukrayna’nın doğusunda öldürüldü

Ukrayna, Rus Tümgeneral Roman Kutuzov’un öldürüldüğünü öne sürdü.

İHA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 11:58
Ukrayna duyurdu: Rus general, Ukrayna’nın doğusunda öldürüldü
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Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Rusya’nın üst düzey kayıplarına bir yenisi daha eklendiği öne sürüldü.

Ukrayna, Tümgeneral Roman Kutuzov olduğunu iddia eden bir fotoğraf yayınlayarak, generalin Ukrayna’nın doğusunda öldürüldüğünü bildirdi.

Tümgeneral Kutuzov'un nerede ve ne zaman öldürüldüğü bilinmezken, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Başkanı Korgeneral Scott Berrier, Ukrayna’nın, Rusya ile devam çatışmalarında 10 Rus generalini öldürdüğünü ifade etmişti.


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