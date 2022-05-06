Ukrayna duyurdu: Rusya, Ukrayna'ya resmen savaş ilan edebilir
Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Rusya'nın, Ukrayna'ya 9 Mayıs'ta "tam teşekküllü bir savaş" başlatabileceğini söyledi.
Rusya'da her yıl 9 Mayıs'ta kutlanan Zafer Günü yaklaşırken, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatı ile ilgili ortaya bir takım iddialar atıldı.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, "Rusya'nın Ukrayna'ya resmen savaş ilan edeceği" yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Denis Şmihal, söz konusu iddiaların gerçeklik payı taşıdığını belirterek, konunun Ukraynalı yetkiler tarafından da tartışıldığını söyledi.
'9 MAYIS'TA RESMEN SAVAŞ İLAN EDEBİLİRLER'
Denis Şmihal, Rusya'nın Ukrayna'ya 9 Mayıs Zafer Günü'nde resmen savaş ilan edebileceğini belirterek şöyle konuştu:
"Ortak istihbarat servislerine göre, Rusya 9 Mayıs'ta tam teşekküllü savaş ilan etmeyi planlıyor. Yani, bu tür konuşmaların olduğunu anlıyoruz. Bu tür olasılıklar üst düzey siyasi liderlik tarafından da tartışılıyor. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği görülmeye devam ediyor. Eğer resmen savaş ilan ederlerse bu, Rusya'nın medeni demokratik bir dünyaya ve değerlere savaş ilan ettiğinin bir başka kanıtı olacak."
Denis Şhimal, Ukrayna'nın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruyacaklarını sözlerine ekledi.
'ZAFER İÇİN SAVAŞACAĞIZ'
Şhimal, "Rus işgalcilere karşı tam bir zafer için savaşacağız. Ortaklarımızın tam desteğine sahibiz, kazanma umudumuz ve mutlak bir arzumuz var. Savaşı kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı, 9 Mayıs nedeniyle ülkedeki bazı yerleşim yerlerinde "Rus kuvvetleri tarafından provokasyon yapılabileceği" uyarısında bulunarak, sokağa çıkma yasağının artırılacağını duyurdu.
Video Haberler
- Öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü'
- Parkta 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
- Yunus Emre, kabri başında anıldı
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
- 'Kafese koyup boş bir arsa bir arsaya bıraktık'
- Çocuğunu bir ay boyunca zincire vurdu
- Yükseltilip, kenara mı çekilecek?
- Tuzla Tersanesi'ndeki gemide patlama
- Bayramın 'seyahat' bilançosu belli oldu
- Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Süleyman Soylu'ya ağır sözler
- Ümit Özdağ'dan, Soylu'ya yeni bir çıkış daha
- Su tankerine otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
- Sinan Oğan da bakanlık önüne gitmekten vazgeçti
- Soylu'ya 'memursun' göndermesi
- Özdağ'dan Soylu'ya bir çağrı daha!
- Özdağ engellenirken 'HAYDİ'li mesaj
- Zafer Partisi konvoyuna polis engeli!
- Çiğ süt fiyatları arttı!
- Kulüp başkanı isyan etti!