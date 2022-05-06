Ukrayna duyurdu: Rusya, Ukrayna'ya resmen savaş ilan edebilir

06 Mayıs 2022 Cuma, 16:44

Rusya'da her yıl 9 Mayıs'ta kutlanan Zafer Günü yaklaşırken, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatı ile ilgili ortaya bir takım iddialar atıldı.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, "Rusya'nın Ukrayna'ya resmen savaş ilan edeceği" yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Denis Şmihal, söz konusu iddiaların gerçeklik payı taşıdığını belirterek, konunun Ukraynalı yetkiler tarafından da tartışıldığını söyledi.

'9 MAYIS'TA RESMEN SAVAŞ İLAN EDEBİLİRLER'

Denis Şmihal, Rusya'nın Ukrayna'ya 9 Mayıs Zafer Günü'nde resmen savaş ilan edebileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Ortak istihbarat servislerine göre, Rusya 9 Mayıs'ta tam teşekküllü savaş ilan etmeyi planlıyor. Yani, bu tür konuşmaların olduğunu anlıyoruz. Bu tür olasılıklar üst düzey siyasi liderlik tarafından da tartışılıyor. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği görülmeye devam ediyor. Eğer resmen savaş ilan ederlerse bu, Rusya'nın medeni demokratik bir dünyaya ve değerlere savaş ilan ettiğinin bir başka kanıtı olacak."

Denis Şhimal, Ukrayna'nın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruyacaklarını sözlerine ekledi.

'ZAFER İÇİN SAVAŞACAĞIZ'

Şhimal, "Rus işgalcilere karşı tam bir zafer için savaşacağız. Ortaklarımızın tam desteğine sahibiz, kazanma umudumuz ve mutlak bir arzumuz var. Savaşı kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, 9 Mayıs nedeniyle ülkedeki bazı yerleşim yerlerinde "Rus kuvvetleri tarafından provokasyon yapılabileceği" uyarısında bulunarak, sokağa çıkma yasağının artırılacağını duyurdu.