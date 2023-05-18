ABD'nin BM Daimi Temsilcisi: Ukrayna hepimiz için savaşıyor

Yayınlanma: 18.05.2023 - 08:18

Güncelleme: 18.05.2023 - 08:19

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Avrupa Konseyi Dördüncü Zirvesi için bulunduğu İzlanda'da bir röportaj verdi.

Avrupalı müttefiklerle ABD'nin Ukrayna'ya olan güçlü desteğini göstermek için zirveye katıldığını belirten Thomas Greenfield, "Rusya'yı güçlü ve tek bir sesle kınıyoruz" dedi.

Thomas Greenfield, Rusya'nın Ukrayna halkına verdiği zararın açık bir şekilde görüldüğünü, her gün "füzeler ve bombaların uçuştuğunu" vurgulayarak, "Rusya, bunun için sorumlu tutulmalı. Burada kurulan 'hasar kaydı' mekanizması gelecekte Rusya'yı sorumlu tutmak için gerekli olacak yasal mekanizmanın ilk adımı" ifadesini kullandı.

ABD'nin de bu mekanizmaya dahil olduğunu ve destek vereceğini aktaran Thomas Greenfield, Rusya'nın savaş suçu işlediğini kabul etmediği gibi bu mekanizmayı da tanımayacağını söyledi.

Thomas Greenfield, Rusya'nın suçlarının kabul edilemez olduğuna ve bu nedenle hesap vermesi gerektiğine işaret ederek, "Hasar Kaydı" mekanizmasıyla tazminat yolunun açılacağını dile getirdi.

"Tek bir sesle konuşuyoruz. Ukrayna'nın bundan memnun olduğunu, Rusya'nın da bizi duyduğunu biliyorum" diyen Thomas Greenfield, "Ukrayna hepimiz için savaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.