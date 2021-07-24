Dışişleri Bakanlığı'ndan BM Güvenlik Konseyi'nin kararına ilk yanıt
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Türkiye ve KKTC'nin aldığı 'Kapalı Maraş bölgesinde bir bölümün daha açılması" kararını kınamasına tepki gösterdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye ve KKTC'nin 'Kapalı Maraş bölgesinde bir bölümün daha açılması kararını' görüşmek üzere bir araya geldi.
Görüşme sonrası BMGK'nın 15 üyesinin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da KKTC'de yaptığı "Maraş bölgesinin yüzde 3,5'u kadar bir bölgenin de açılacağı" açıklamasına ilişkin kınama kararı aldığı belirtildi.
"RUM-YUNAN İKİLİSİNİN YANILTICI PROPAGANDASI"
BMGK'nın kınama kararına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "BM Güvenlik Konseyi’ni, Rum-Yunan ikilisinin yanıltıcı propagandasından kurtulmaya, ayrıca KKTC’nin, Maraş konusunda hukuka uygun olarak attığı adımlarını desteklemeye davet ediyoruz" açıklaması yaptı.
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