Ukrayna'ya balistik füze yağmuru

Rusya ordusu 37 füze ve 3 insansız hava aracı (İHA) ile Ukrayna genelini hedef aldı.

İHA
Yayınlanma: 13.01.2024 - 14:58
Ukrayna'ya balistik füze yağmuru
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Rusya, Şubat 2022’den bu yana Ukrayna saldırılarını sürdürüyor.

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna geneline 37 füze ve 3 İHA ile saldırı gerçekleştirdiği duyuruldu.

Füzelerden çoğunun balistik olduğu belirtildi.

37 füzeden 8’inin düşürüldüğü aktarılırken, diğer füzelerin ve İHA’ların da hedeflerine ulaşamadığı ifade edildi.

Şu ana kadar can kaybı bildirilmezken, düşen parçalar nedeniyle binalarda hasar meydana geldiği belirtildi.


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