Ukrayna harekete geçti: Hava üssü vuruldu

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki "Saki" hava üssünü vurduklarını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 06.01.2024 - 13:05
Ukrayna harekete geçti: Hava üssü vuruldu
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Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin Kırım'da hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Oleşçuk, "Saki hava üssü. Tüm hedefler vuruldu. Pilotlarımıza mükemmel çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Ajansı Ukrinform'un haberinde, Saki hava üssünde Rus komuta merkezinin bulunduğu belirtildi.


Ukrayna Kırım

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