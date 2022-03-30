Ukrayna heyeti ile Türk yetkilileri bugün işbirliği hakkında görüşmek için bir araya gelecek

Ukraynalı müzakereci, Rusya ile görüşmeler için Türkiye'ye gelen Ukrayna heyetinin "askeri-teknik" işbirliğini değerlendirmek üzere bugün Türk yetkililerle bir araya geleceğini söyledi.

Reuters
30 Mart 2022 Çarşamba, 15:32
Ukrayna heyeti ile Türk yetkilileri bugün işbirliği hakkında görüşmek için bir araya gelecek
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Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Rusya ile görüşmeler gerçekleştirmek için İstanbul'a gelen Ukrayna heyetinin "askeri-teknik" işbirliğini görüşmek üzere bugün Türk yetkililerle bir araya geleceğini söyledi.

Türkiye Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Geçmişte Rusya ile enerji, ticaret ve savunma alanlarında işbirliği yapan Türkiye'nin Kiev'e Bayraktar TB-2 insansız hava araçlarını (İHA) satması Moskova'nın tepkisine yol açmıştı.



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