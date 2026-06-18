Ukrayna İHA’ları Moskova’yı vurdu: Rafineride yangın, havalimanlarında uçuşlar durdu

Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının Moskova’daki çeşitli noktaları hedef aldığı, Kapotnya bölgesindeki petrol rafinerisinde yangın çıktığı bildirildi.

Saldırılar nedeniyle başkentin üç havalimanında uçuşlar aksarken, Rusya gece boyunca 555 İHA’nın düşürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının Moskova’ya yönelik geniş çaplı saldırısında, kentin Kapotnya bölgesindeki petrol rafinerisinin hedef alındığı bildirildi. Rafineride yangın çıkarken, gökyüzüne yükselen yoğun duman kentte paniğe yol açtı. Saldırılar nedeniyle Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, rafinerinin bulunduğu bölgeden yükselen üç ayrı duman sütunu görüldü. Saldırının, Ukrayna’nın son iki gün içinde aynı tesise düzenlediği ikinci operasyon olduğu belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önceki saldırının ardından yaptığı açıklamada, operasyonları “Rus saldırılarına adil bir yanıt” olarak nitelendirmişti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hava savunma sistemlerinin “geniş çaplı saldırıyı püskürtmeyi sürdürdüğünü” belirterek, bazı insansız hava araçlarının Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaşmayı başardığını söyledi.

Sobyanin, başkente yöneldiği öne sürülen yaklaşık 180 İHA’nın düşürüldüğünü savundu. Rafinerinin yanı sıra Moskova’nın güneydoğusundaki Sadovod alışveriş merkezinin de saldırıda hasar gördüğünü bildirdi.

Rus yetkililere göre, en az yedi İHA hava savunma sistemlerini aşarak kent içindeki hedeflere ulaştı. Sosyal medyada yayımlanan bazı görüntülerde ise Jukovski bölgesindeki yüksek katlı bir binanın üst katlarının vurulduğu görüldü.

HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Saldırının ardından Moskova’nın Vnukovo, Şeremetyevo ve Jukovski havalimanlarında uçuş trafiği aksadı. Şeremetyevo Havalimanı’nda uçuşların geçici olarak durdurulduğu, yolcuların tahliye edildiği ve bazı kişilerin otopark alanında bekletildiği bildirildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, rafineri yakınındaki Moskova çevre yolunda da trafik durduruldu.

Moskova çevresindeki bölgelerde yüksek katlı konutlar, bir sanayi tesisi ve çok sayıda müstakil evin hasar gördüğü açıklandı.

Moskova’daki petrol rafinerisine düzenlenen önceki saldırının, tesisin faaliyetlerini durdurduğu öne sürülmüştü.

Dünyanın en büyük üçüncü petrol üreticisi olan Rusya’nın, rafinerilere yönelik saldırıların ardından oluşan açığı kapatmak için bu ay deniz yoluyla yakıt ithal etmeye hazırlandığı bildirildi.

555 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin gece boyunca ülkenin farklı bölgelerinde 555 Ukrayna İHA’sını engellediğini ve imha ettiğini açıkladı.

Moskova’ya yönelik saldırı, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e balistik füze ve İHA’larla düzenlediği geniş çaplı saldırının ardından geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Ukrayna’ya yönelik “sistematik saldırılar” düzenleneceği uyarısında bulunmuştu. Kiev yönetimi ise halka sığınaklara gitme çağrısı yaptı.

UKRAYNA'DA CAN KAYIPLARI

Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Sumi kentinde düzenlenen İHA saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkenin büyük bölümünde hava saldırısı alarmı verildi.

Rusya kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali personelinin büyük bölümünün yaşadığı Enerhodar kentinde de bir kişinin öldüğü bildirildi. Rusya’nın Belgorod sınır bölgesinde ise bir İHA saldırısında otomobilindeki bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Rusya’nın Rostov bölgesinde düzenlenen saldırıda da bir kişinin öldüğü, iki ticari tesiste yangın çıktığı açıklandı.

Moskova yönetimi ayrıca Ukrayna’yı Belaruslu çocukları taşıyan bir otobüsü hedef almakla suçladı. Kiev yönetimi ise bu iddiayı yalanladı.