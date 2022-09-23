Ukrayna, İran'ın Kiev Büyükelçisi'nin akreditasyonunu iptal etti
Ukrayna, Tahran yönetiminin "Rusya'ya silah tedarik ettiği" gerekçesiyle İran'ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi'nin akreditasyonunu geri çekme ve büyükelçilikteki diplomat sayısını önemli ölçüde azaltma kararı aldı.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tahran yönetiminin Rusya'ya silah verdiği gerekçesiyle Büyükelçi Muradi'nin bakanlığa çağırıldığı belirtildi.
İran'ın Rusya'ya silah tedarik etmesine tepki gösterilen açıklamada, bunun Ukrayna-İran ilişkilerine darbe vuran bir hareket olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Böyle dostane olmayan bir eyleme yanıt olarak, Ukrayna tarafı, İran'ın Ukrayna büyükelçisinin akreditasyonunu geri çekme ve ayrıca Kiev'deki İran büyükelçiliğinde diplomatik personel sayısını önemli ölçüde azaltmaya karar verdi" ifadesi kullanıldı.
Kiev yönetimi, Ukrayna'da İran yapımı 4 kamikaze insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.
Uluslararası basında çıkan haberlerde, Rusya'nın İran'dan insansız hava aracı aldığı yönünde iddialar yer almış, Tahran ise bunu yalanlamıştı.
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